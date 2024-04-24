تراند اليوم : شاهد.. الكاتب "تركي الحمد " في أحدث ظهور في مستشفى بألمانيا

صحيفة الخليج 365: حصلت "صحيفة الخليج 365" على صور حديثة للكاتب الصحفي تركي الحمد بعد فترة انقطاع لمدة عام تقريبا عن الظهور والكتابة.

وظهر الحمد بملامح مختلفة ووجه شاحب بعد رحلة علاج طويلة في مستشفى بألمانيا وكان في الصور يفترش سرير المريض وبدا في أخرى داخل أحد المطاعم في برلين.

وكانت آخر تغريدة كتبها الحمد عبر حسابه على منصة إكس قبل 5 أشهر بتاريخ 14 نوفمبر الماضي رد خلالها على شائعة وفاته قائلا: أحبتي ماتم تداوله في الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وأود أن اطمأن الجميع بأنني بخير وعافية والله الحمد ، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع.