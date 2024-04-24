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محامية : برنامج حماية المبلغين سيوفر المسكن والدعم المالي للمبلغين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية غادة العيدي أن برنامج حماية المبلغين سيوفر المسكن والدعم المالي للمبلغين ونقلهم من مكان عملهم في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وقالت العيدي:”النظام اليوم يؤكد أن الدولة والنيابة العامة ستوفر مركز حماية عدلية للأشخاص المبلغين وفق النظام “.

وأضافت ” حتى إذا كان الأمر يتعلق بالهواتف تغيير أرقامهم ، إذا كان محل إقامتهم في خطر يتم تغيير محل إقامتهم واتخاذ إجراءات السلامة الخاصة بتنقله “.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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