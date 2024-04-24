شكرا لمتابعة خبر عن محامية : برنامج حماية المبلغين سيوفر المسكن والدعم المالي للمبلغين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المحامية غادة العيدي أن برنامج حماية المبلغين سيوفر المسكن والدعم المالي للمبلغين ونقلهم من مكان عملهم في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

وقالت العيدي:”النظام اليوم يؤكد أن الدولة والنيابة العامة ستوفر مركز حماية عدلية للأشخاص المبلغين وفق النظام “.

وأضافت ” حتى إذا كان الأمر يتعلق بالهواتف تغيير أرقامهم ، إذا كان محل إقامتهم في خطر يتم تغيير محل إقامتهم واتخاذ إجراءات السلامة الخاصة بتنقله “.