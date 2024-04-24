شكرا لمتابعة خبر عن المراقبون الجويون: 98 ألف رحلة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الأجواء السعودية خلال شهر رمضان الفضيل وإجازة عيد الفطر المبارك كثافة عالية في حركة الطائرات، حيث توافد إلى المملكة ضيوف بيت الله الحرام من كافة أصقاع العالم لأداء مناسبك العمرة في ظل الامكانات العالية التي وفرتها قيادتنا الرشيدة لاستقبالهم وتيسير رحلاتهم لأداء نسكهم في كل يسر وسهولة، بالإضافة إلى القادمين للسياحة والمسافرين خلال أجازه عيد الفطر.

وتعمل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة المسافرين وضيوف الرحمن، على تسهيل وصولهم إلى أرض الوطن من خلال إدارة الأجواء باستخدام أحدث التقنيات والكفاءات الوطنية المتمكنة.

وبلغ مجموع الرحلات خلال الفترة من 1 رمضان وحتى 9 شوال (98,028) رحلة بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بمتوسط عدد الرحلات في اليوم (2,514) رحلة ومتوسط عدد الرحلات في الساعة (105) رحلة وكانت أعلى ساعة تم تسجيلها في 5 شوال بعدد (163) رحلة، بزيادة 16% مقارنة بأعلى ساعة سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

منظومة متكاملة لضمان السلامة:

وتضم منظومة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية مركزَي مراقبة إقليميَّين في كل من جدة والرياض، و(18) وحدة مراقبة جوية، ومركز مراقبة وتحكم بالأنظمة الملاحية، وأكثر من (1300) جهاز ملاحي موزعة في كافة أنحاء المملكة تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق أقصى متطلبات السلامة والانسيابية في الحركة الجوية.

ويلعب المراقبون الجويون دورًا محوريًا في ضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان الفضيل، والمسافرين من خلال مهاراتهم العالية وحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الملاحة الجوية.

مهنة تتطلب مهارات خاصة:

وتعد مهنة المراقبة الجوية واحدة من أهم المهن في العالم، حيث تتطلب مهارات خاصة مثل سرعة البديهة، والتركيز العالي، والدقة، والانضباط. وتقع على عاتق المراقبين الجويين مسؤولية ضمان سلامة الأجواء والمسافرين من خلال تنظيم حركة الطائرات في السماء وعلى أرض المطار، ويبلغ عدد المراقبات والمراقبين الجويين في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أكثر من 665 وجميعهم كوادر وطنية تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى.

المراقبون الجويون أعين يقظة:

موسى الشيخي – مراقب جوي أكد ان المملكة تحظى بشرف خدمة ضيوف الرحمن، ونقوم في برج المراقبة إلى جانب كافة الجهات العاملة بالمطار في نيل هذا الشرف، ويتلخص دورنا كمراقبين جويين في برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، على تسهيل وتنظيم اقلاع وهبوط الطائرات والتعامل مع الكثافة الجوية العالية خلال شهر رمضان وإجازة العيد بكل احترافية واتقان من خلال احدث التقنيات في المجال.

أحمد القحطاني – مشرف مراقبة جوية أكد أن خدمة المسافرين القادمين لأرض الوطن ومنهم ضيوف الرحمن هو شرف نعتز به في المملكة العربية السعودية، حيث نقوم بإدارة الحركة الجوية باستخدام أحدث التقنيات لتيسير وصول ضيوف الرحمن والمسافرين، وأضاف نشعر بسعادة كبيرة بالعمل خلال شهر رمضان فالأجر يتعاظم، أجر الصوم وأجر تيسير وصول ضيوف الرحمن والمسافرين.

عبدالرحمن البشري مراقب جوي، أكد أنه يعمل وزملائه في برج المراقبة الجوية لضمان تيسير وصول الرحلات لأرض المطار، واستيعاب الحركة الجوية المتزايدة خلال موسمي العمرة والإجازة.

أقسام مهنة المراقبة الجوية:

تنقسم مهنة المراقبة الجوية إلى عدة أقسام، أهمها:

* برج المراقبة الجوية: مسؤول عن إدارة الحركة الأرضية على أرض المطار ومدارج الإقلاع والهبوط والحركة الجوية في المنطقة المحيطة بالمطار.

* مراقبة الاقتراب: مسؤول عن تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى المطار في المراحل الأولى لارتفاع الطائرات المغادرة والمراحل النهائية للطائرات القادمة.

* مراقبة المنطقة: مسؤول عن التحكم بالطائرات على ارتفاعات عالية والطائرات العابرة للأجواء.

نبذة عن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) هي الشركة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تأمين وسلامة المجال الجوي وحركة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وتغطي مساحة تزيد عن 2 مليون كيلومتر مربع، وتحظى باعتراف إقليمي لسجل السلامة والتميز في الخدمة والابتكار التقني.

وتقدم شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خدمة مراقبة الحركة الجوية، وتصميم إجراءات الاقتراب والإقلاع وخدمات البحث والإنقاذ والنشرات الملاحية وخدمات إدارة معلومات الطيران وخدمات هندسة الصيانة والخدمات الهندسية، حيث ندير الحركة الجوية من خلال شبكة متطورة من مراكز التحكم في المنطقة، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، ومراكز الصيانة لتجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية والمساعدات الملاحية في جميع أنحاء المملكة.

عقال المالكي