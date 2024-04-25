تراند اليوم : "من بينهم القريب المحب ".. بالفيديو : مختص يكشف عن 3 أنواع من الأقارب يجب عدم إخبارهم عن أمور حياتك الخاصة

صحيفة الخليج 365: نصح الأكاديمي والإعلامي الدكتور عبد العزيز الزير، الاحتفاظ بأسرار الحياة الشخصية وعدم إفشاءها حتى للأقارب.

وقال الزير في مقطع فيديو:" 3 من أقاربك لا يدرون عن النعمة اللي أنعمها ربي عليك، لا تعلمهم شيء عن حياتك المستقرة، أو عن سياراتك، أو عن فلوسك، وعن وظيفتك".

وأوضح:" أول هؤلاء الأشخاص القريب اللي يحسدك اللي ما يتمنى لك الخير أبداً، الثاني القريب المحب اللي يغار عليك من الآخرين ما يبغاهم يستفيدوا منك ولا من فلوسك، ولا من جاهك ولا وجاهتك".

وأضاف:" ثالث هؤلاء الأشخاص هو القريب المحب اللي يغار منك ويحس دائماً إنك أفضل منه".