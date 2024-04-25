شكرا لمتابعة خبر عن ‎طالب يسرق الأضواء من آلاف الخريجين خلال حفل تخرجهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف الشاب ريان الشمري، الأضواء خلال حفل تخرج طلاب بإحدى الجامعات ، ونال الكثير من الإشادات.

‎وألقى الشمري كلمة ترحيبية في بداية الحفل، لفتت أنظار الحضور نحو صوته وطريقة إلقائه الاحترافية والمؤثرة، بمن فيهم راعي الاحتفال، أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.

‎وتحول الشمري لنجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة من خلال تناقل المدونين مقطع الفيديو الذي قدم فيه كلمة الحفل الافتتاحية، وسط سيل من عبارات الإعجاب والثناء.

ويدرس الشمري في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في المنطقة الشرقية بالسعودية، وقد اختارته جامعته للعام الثالث على التوالي، ليقدم حفل التخرج الذي أقامته أمس الأول الثلاثاء.