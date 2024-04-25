شكرا لقرائتكم مواطن من جازان ينشئ أول معمل لتجفيف التين والفواكه الاستوائية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في مبادرة مهمة، أنشأ متابعات الخليج 365 إبراهيم أبو شرحة من جازان، أول معمل لتجفيف التين والفواكه الاستوائية في السعودية، وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

خطة إنتاج التين

وأوضح أبو شرحة لـ”العربية”، أنه تم إنشاء مزرعة لإنتاج التين بسبب نسب تلفه العالية، وتم بناء معمل داخل المزرعة من أجل الإنتاج والتجفيف.

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وأضاف أن ميزة هذا المعمل عدم استخدام مواد مضافة نهائيًا، فيتم استخدام المواد الطبيعية التي تحفظ اللون من التلف والآفات الخارجية.

دورة الإنتاج

ولفت إلى أنه بعد إنتاج التين، أصبح المعمل يُستخدم أيضًا للفواكه الاستوائية مثل تجفيف المانجو، موضحًا أن دورة الإنتاج للتين تبلغ 8 أيام.