شكرا لقرائتكم %⁠87 نسبة المبادرات المكتملة.. أرقام قياسية لـ رؤية السعودية 2030 في عامها الثامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في عامها الثامن؛ أضاءت رؤية السعودية 2030 طريقًا جديدًا نحو مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة.

تقرير عام 2023

ونشر حساب رؤية السعودية 2030 تقريره السنوي لعام 2023، والتي تهدف إلى اقتصاد جاذب، وبيئة مستدامة، في مجتمع مُمكّن ونابض بالحياة، يعتز بثقافته ويرحب بالعالم.

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وتحقق الرؤية اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر، بل وتتجاوز عدة مستهدفات عام 2030 قبل أوانها، وترفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى، خاصة مع سعيها إلى ترسيخ أثرٍ دائمٍ يستمر إلى ما بعدها، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للسعودية وتوفير فرص أكبر لمواطنيها.

أداء مميز وأرقام قياسية

وحققت الرؤية أداء مميزًا على صعيد جميع ركائزها في عام 2023 والتي تضمنت عددًا من الأرقام المهمة وهي:

– %⁠87 نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح.

– %81 من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية.

– 197 مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفًا لعام 2023.

– مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.

– تضاعف إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 2.81 تريليون ريال بنهاية 2023.

– 200 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا لها بنهاية عام 2023.

– 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة استقطبت 30 مليار ريال من الاستثمارات.

– تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.

– 7 مواقع في قائمة اليونسكو تبرز تنوع المملكة الثقافي، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8، حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.

– 13.56 مليون معتمر في أعلى رقم تاريخي للمعتمرين الأجانب حققته السعودية بزيادة قدرها 116% من عام 2016 متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 10 ملايين معتمر.

– فازت العلا بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023.

– تسجيل محمية “عروق بني معارض” كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي في المملكة؛ ليصبح مواقع التراث العالمي في المملكة.

– 192.4 ألف هكتار مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية عام 2023

– 49 مليون شجرة تمت زراعتها في جميع أنحاء المملكة منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء.

– 2800 جيجاوات من الطاقة المتجددة ربطت بشبكة الكهرباء الوطنية.

– 1660 حيواناً مهدداً بالانقراض أعيد توطينه.

– %7.7 معدل البطالة في المملكة في أدنى مستوى له منذ عام 2016 ، وقريباً من مستهدف 2030 البالغ 7%.

– %35.5 معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة.

– توطين 65% من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

– 913 ألف وظيفة في قطاع السياحة.

– وصل عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية عام 2023، ليقترب من مستهدفة لعام 2030 البالغ مليون متطوع.