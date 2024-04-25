شكرا لمتابعة خبر عن فيصل الريثي متخصص بتذوق القهوة :سعر الرشفة عندي تصل إلى 3500 ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف فيصل الريثي المتخصص في تذوق القهوة بمنطقة جازان، عن سعر الرشفة عنده لتقييم جودة القهوة.

‎وقال الريثي، إنه يحصل على 3500 ريال مقابل تقييم جوده البن لافتا إلى أنه يستطيع تذوق القهوة وتقييم جودتها ومكان زراعتها سواء كانت داخل المملكة أو إثيوبيا أو من منطقة أخرى.

‎وأشار إلى أنه يستطيع التمييز بين الحمضية والمرارة في القهوة، مؤكدا أنه يعيش بين أشجار البن في مرتفعات الجبال ، مبينا أن هناك فرق بين البن السعودي والأثيوبي والكوستاريكي، في الشكل والمذاق، وجودة السكريات.