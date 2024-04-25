شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم الخميس، منخفضًا 101.16 نقطة ليقفل عند مستوى 12254.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، أنهى مؤشر تاسي آخر جلسات الأسبوع، باللون الأحمر، بسيولة تجاوزت 6 مليارات ريال.

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وعزا المحللون هذا التراجع إلى جني الأرباح وليس هو عملية تصحيحية، إذا تم الحديث عما يتعلق عن ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، ثم مروره خلال الأسبوع الجاري بعملية جني الأرباح.