وزير الخارجية يوقع اتفاقية "إعفاء الجوازات الدبلوماسية" مع نظيره القبرصي

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يستقبل معالي وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود البذولة بشأنها. عقب ذلك وقع سمو وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية قبرص اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.