تراند اليوم : شركتا محاماة أمريكيتان شهيرة تعتزمان افتتاح مكاتب لهما في الرياض

صحيفة الخليج 365_وكالات: تعتزم اثنتان من شركات المحاماة الأمريكية الكبرى افتتاح مكاتب لهما في السعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان" الخميس، أنها حصلت على ترخيص لمزاولة المهنة في السعودية، كما قالت شركة "مورغان لويس" من خلال متحدث باسمها إنها تستعد لفتح مكتب في الرياض.

وقال جون كوين، مؤسس "كوين إيمانويل"، في بيان إن الشركة التي تضم 1000 محام و"تركز بشكل أساسي" على المملكة التي "استثمرت المليارات من أجل تنويع اقتصادها وتشجيع الاستثمار الدولي".

ولكل من الشركتين اللتين تضمان أكثر من 2000 محام وموظف على موقعهما الإلكتروني، مكاتب في دبي وأبوظبي.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أعلن عدد من شركات المحاماة الأمريكية والدولية أنها افتتحت مكاتب لها في السعودية أو حصلت على ترخيص للعمل في المملكة.

وبدأت السعودية العام الماضي السماح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة بشكل مستقل، بعد أن ألغت شرط العمل من خلال مكاتب محاماة سعودية كفيلة.