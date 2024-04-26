تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.