تراند اليوم : شاهد.. قصة سفينة "تايتنك السعودية" المتوقفة في منطقة شعيبة بمكة منذ 30 عامًا

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى يدعى علي عاشق، قصة السفينة التي يطلق عليها اسم "تايتنك السعودية" في منطقة شعيبة بمكة.

وقال صانع المحتوى في مقطع فيديو له بالتيك توك، إنها متوقفة في هذا المكان منذ 30 عاما وتسمى مقبرة السفن لأن السفن التي تأتي هنا إما تباع أو تفكك.

وأوضح أنه مع الوقت تفكك حبال هذه السفينة، ودخلت في البحر ومازالت في مكانها منذ 30 عامًا.

وحول سبب عدم نقلها من مكانها قال أن ذلك بسبب تكون الشعاب المرجانية مع مرور الزمن تحتها وحولها وبالتالي صعب نقل السفينة فظلت في مكانها.