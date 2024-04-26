تراند اليوم : "ضربوا رأس إحداهن في خرسانة".. شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية لأستاذتين في جامعة أمريكية أثناء مظاهرات داعمة لفلسطين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطعي فيديو اعتقال الشرطة في ولاية جورجيا بأمريكا، أمس الخميس، اثنتين من الأساتذة الجامعيين هما أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين، ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي وذلك خلال محاولات فض التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.ضرب

وأظهر فيديو لحظة اعتقال فوهلين، التي صرخت أثناء اعتقالها ومطالبتها بالجلوس على الأرض: "رأسي رأسي"، وبدأ رجال الشرطة يمسكونها بالقوة وبشكل عنيف لتقييد يديها خلفها وهي تصرخ "لقد ضربت رأسي بالخرسانة الإسمنتية للأرض". وتابعت وهي تصرخ "أنا بروفيسيرة.. أنا بروفيسيرة".

تقييد

كما أظهر فيديو آخر لحظة اعتقال رئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي حيث قام رجل شرطة بتقييد يديها وأخذها معه.

عنف

وقالت باميلا سكالي، أستاذة أخرى في إيموري كانت في مكان الاحتجاج: "كان الطلاب يجلسون هنا ويهتفون، لم يكن هذا احتجاجا عنيفا، تصاعد العنف عندما وصلت الشرطة بالبنادق ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع، وبدأوا حرفيًا يلقون الناس على الأرض، بما في ذلك أحد أعضاء هيئة التدريس الذين رأيتهم". حسب CNN.