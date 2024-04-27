تراند اليوم : بالفيديو.. " القرني" الإخوان المسلمين ابتدعوا توحيد الحاكمية لتكفير الحكام والوصول إلى الحكم

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عائض القرني ، عن ابتداع الإخوان المسلمين لتوحيد الحاكمية وانشغالهم به عن توحيد الألوهية للوصول إلى الحكم .

وقال القرني خلال لقاء مع برنامج " من إلى " : أن الحكم لله سبحانه وتعالى لكن هم حطوا توحيد رابع ، عندنا بالسنة والجماعة والسلف توحيد " الربوبية -الألوهية - الأسماء والصفات " ، وجاؤوا هم وابتدعوا توحيد الحاكمية .

الحاكمية وهدف استلام الحكم

وتابع: وانشغلوا به عن توحيد الألوهية الذي دعا إليه الرسل وأكثر من ذلك ، والمقصود من ذلك تكفير الحكام ليحصلوا على الحكم وأخذه والانشغال به ، فالحاكمية تعني استلام الحكم في الدولة ، يقولون نريد أن نبعد الحكام جميعا حتى نأتي ونحكم بالإسلام ، فعليكم بتوحيد الحاكمية .

وأضاف: الأمة ليست عندها توحيد حاكمية الآن فهي أخطأت في توحيد الحاكمية ، فهم ما تكلموا عن الربوبية والألوهية حتى يبررون للجيل والأمة أنهم جاؤوا بالحل وهو الحاكمية وأخذ الحكم ، بما أنك أبعدت الحكام فعندنا الحل بأن نحكم بالإسلام .

الوصول إلى الحكم

وأردف: وهم لا جاؤوا بتوحيد الحاكمية كما قالوا ولا ظفروا بحكم ، ولا أراحوا المسلمين ولا دعوا الناس للألوهية ، فهي تشمل الحاكمية وداخل فيها، ولكن هم رصخوا في الأذهان الحاكمية وألفوا فيها كتب وأشرطة من أجل أن يقنعوا الجيل بضرورة وصولهم إلى الحكم ، ورغم وصولهم إلى الحكم أبشرك لم يحصل أي تغير أبدا ولكن المقصود من الحاكمية عندهم الوصول إلى الحكم .

تكفير الحكام

وعن تأثير مصطلح الحاكمية على الناس ، قال القرني : أن يفهم الناس أنه هناك توحيد رابع ، وأنه ينبغي على الناس أن يكونوا في صف الإخوان المسلمين لأنه ضاعت الأمة ، وأيضا تشكيك الناس في الحكام ويكفرونهم حتى تخلوا الساحة لهم . وأوضح: الله سبحانه وتعالى له حكمة ، فهم وصلوا للحكم في مصر وتركيا ، فهل حكموا بالشريعة ولا حتى بـ 10% ؟! .. ولكنهم إذا وصلوا اعتذروا للأمة وقالوا "ما نستطيع الظروف ليست مٌهيأة " .

المهد المنتظر

واستكمل: 100 عام وأنتم تجربون وتصلون إلى الحكم وتحاولون وفيه انتخابات ولكن هذه الحاكمية لم تنفذ ، لذلك يقول أحد العلماء " موقف الإخوان من الحكام المعاصرين مثل موقف المد الصفوي الخٌميني من خلفاء بني أمية وبني عباس .. بأنهم فسقة وفجره وظلمه" .

واستطرد: والحل عند المد الصفوي الخميني" أن ينتظروا المهد المنتظر يطلع من السرداب حتى يحل المشكلة ".. والإخوان يقولون هؤلاء الحكام ما ييجي منهم غير أبداً .. وما في حل حتى يأتي الخليفة وهو المهد المنتظر من السرداب ، يعني نعيش على وهم ؟.