تراند اليوم : "الإنترنت المظلم".. خبير تقني مصري يكشف مفاجأة بشأن مقتل طفل شبرا وسرقة أعضائه

صحيفة الخليج 365: كشف خبير تقني مصري قصة موقع إلكتروني كان وراء الجريمة البشعة التي شهدتها مصر قبل أيام، وتسببت في مقتل طفل صغير، ونزع أحشائه، والذي عرف إعلاميا بطفل شبرا.

الدارك ويب

وبحسب "العربية"، تحدث وليد حجاج، الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن ما يسمي بالإنترنت العميق، ويمثل نسبة 97% موضحا أن بداخله قسم صغير يسمى "الإنترنت المظلم" أو ما يعرف بـ" بالدارك ويب" وهو قسم يتم التداول فيه على كافة المجالات والممارسات المشبوهة مثل تجارة الأعضاء والسلاح بل المخدرات والدعارة والاغتيالات وغيرها ومن خلال معاملات مالية إلكترونية كالبيتكوين بحيث لا يتم معرفة البائع والمشتري أو الوصول إليهما.

الإنترنت المظلم

وبين أن الإنترنت المظلم وهو القسم الصغير الموجود داخل الإنترنت العميق لا يمكن الوصول إليه بالمتصفحات العادية لأن المواقع التابعة له لا تنتهي بدوت كوم أو دوت جي المعروفة أو أورج، ولكن يمكن الوصول إليه من خلال متصفح خاص من الإنترنت المظلم، ومن أشهر هذه المتصفحات المستخدمة متصفح "تور" وهو عبارة عن مجموعة من الشبكات والطبقات يتنقل المتصفح منها وبينها كما يشاء، وفيها كافة المجالات المشبوهة، وكل مجال مشبوه له باب متخصص، وقسم يمكن التداول عليه.

تجارة السلاح والمخدرات والدعارة وبيع الأعضاء

وكشف الخبير التقني المصري أن هذا القسم يتم من خلاله معاملات كتجارة السلاح والمخدرات والدعارة وبيع الأعضاء البشرية، وتسريبات حكومات دول وبيانات أشخاص بل يمكن من خلاله التعاقد مع أشخاص لتنفيذ عمليات اغتيالات، ومخططات تخريبية وغيرها، مشيرا إلى أن هذا باختصار هو قسم الدارك ويب الذي تمت الإشارة إليه في جريمة طفل شبرا.