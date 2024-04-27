شكرا لمتابعة خبر عن محامي المشتكي عليه في قضية حليمة بولند يكشف تفاصيل أخرى في القضية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محامي المشتكي على الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أن التزام الصمت في تلك القضية، كان بسبب دخول القضية إلى أروقة النيابة، مشيرًا أن حديثه جاء، ردًا على حديث المحامية مريم البحر.

وأشار خلال حديثه أن القضية تمتد لأكثر من عام، مؤكدًا أن بولند قامت بإرسال صور ومقاطع فيديو، للمشتكي، من خلال تطبيق واتساب، ومن خلال رقم هاتفها المسجل.

وأردف أن هذه الصور والمقاطع المصورة، مخلة بالآداب العامة، كما أنها تضمت تحريض على الفسق والفجور، على حد قوله.

وكانت البحر محامية بولند أكدت في مقطع فيديو، أن علاقة موكلتها بالمشتكي كانت بغرض الزواج، لتتحول بعد ذلك إلى علاقة ابتزاز، مشيرة أن هذه التصرفات للانتقام منها.

وكانت الإعلامية الكويتية، قد صدر بحقها في وقت سابق، حكمًا من محكمة الجنايات الكويتية بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 ألف دينار كويتي.

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