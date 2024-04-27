تراند اليوم : بالفيديو: مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة جوية غير مستقرة ويحدد موعد نهايتها .. والمناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة جوية غير مستقرة على أجواء المملكة تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن شهر أبريل يشهد قمة هطول الأمطار في السنة.

حالة جوية

وقال خلال تصريحات لقناة الإخبارية: " هناك حالة جوية تسيطر على أجواء المملكة تتصف بعدم الاستقرار ، وهطلت أمطار أمس وأول أمس على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المرتفعات وحتى الحرم المكي الشريف، وخلال يوم الجمعة هطلت أمطار خفيفة واستمرت كلما اتجهنا إلى الشرق.

كمية السحب

وتابع: " هناك كمية السحب المتواجدة على السلسلة الجبلية من جبال السروات وكلما اتجهنا شرقا وبعض الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وشرق منطقة مكة المكرمة ، والمرتفعات، وكلما اتجهنا شرقا ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك خاصة الأجزاء الجنوبية.