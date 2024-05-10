تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان حسن عسيري: أسيل عمران مهايطية وراعية حكي

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان والمنتج حسن عسيري عن رأيه في الفنانة أسيل عمران.

وقال خلال لقاء مع برنامج :"إحكي مالك" :" أسيل مهايطية يعني راعية حكي، مرة موجودة ومرة مو موجودة ضايعة، وهي من الوجوه اللامعة في الخليج، وصديقة لي".

وأضاف:" أسيل لازم تقرر إذا تريد تكون ممثلة سعودية 100%، وتعطي تركيزها للدراما السعودية". وتابع:" ما أعرف هي في الدراما الكويتية ولا الإماراتية ولا تشارك في الدراما المصرية ولا تعمل كليبات".

وواصل :" أنا ما شايف أسيل معنا، شايفها على الشاطئ، وهي تملك وجه وموهبة عبقرية، وإحساس غير عادي، ولازم تيجي على الدراما السعودية".