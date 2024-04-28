تراند اليوم : شاهد.. باص نادي الهلال يعكس طريق عام ويربك الحركة المرورية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام باص نادي الهلال، بارتكاب مخالفة مرورية بالسير عكس الإتجاه.

وأظهر الفيديو، باص الهلال وهو يسلك اتجاهًا معاكسا، ما أدى إلى إيقاف الطريق وإرباك الحركة المرورية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذا المقطع، وعلق أحد الأشخاص قائلا: "شكلهم ما يحبوا الوقوف في الزحمة مع جمهورهم"، وقال آخر: "كذا تعرض أرواح الناس للخطر".