شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 ألف م3 مخلفات بناء وهدم ونواتج حفر من الأراضي الفضاء بالطائف والان نبدء بالتفاصيل





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تدابير نظامية

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف خلال الشهرين الماضيين حملة لإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وتم خلال الحملة جمع ونقل 30896 متر مكعب من مخلفات الأنقاض والبناء مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهود القضاء على ظاهرة التشوه البصري نتيجة تراكم تلك المخالفات، وبخاصة على أطراف المدينة، والتي نتجت من خلال الرمي العشوائي لمخلفات البناء والهدم والترميم في الأراضي البيضاء.وتركزت خطط الأمانة في تحسين المشهد البصري وتعزيز مشاريعها للمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، ومن ضمنها دعم النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والهدم في الأحياء والأراضي البيضاء، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.وشددت أمانة الطائف على ضبط مخالفي الأنظمة بالرمي العشوائي في الأماكن العامة، واتخاذ الاجراءات النظامية الرادعة بحقهم وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على معالجة الأماكن المتضررة بما يحسن المشهد الحضري للمدينةوقد ارتفعت وتيرة رفع مخلفات البناء من جميع المواقع خلال الحملة بما يرفع مستوى رضا الأهالي عن رفع مخلفات البناء والهدم العشوائية في الأراضي الفضاء وعلى أطراف المدينة، ونقلها إلى الطمر الصحي والمواقع المخصصة، كما ساهمت جهود الأمانة في رفع مستوى الالتزام لدى الناقلين وعدم رمي تلك مخلفات البناء والهدم والترميم، وتعزيز المنظومة الرقابية لمتابعة نقل المخلفات لضمان وصولها الى المواقع المخصصة بما يضمن الاستدامة البيئية والتنموية بالمدينة.يذكر أن أمانة الطائف اتخذت تدابير نظامية للحد من التجاوزات وتعزيز الامتثال في التعامل مع مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر، وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث يقوم مراقبو الأمانة والبلديات الفرعية بمتابعة هذه المخالفات وضبط المخالفين، وإيقاع المخالفات عليهم، وتكثيف أعمال تسوير أراضي الفضاء، وكان للأهالي جهود مميزة في الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات ورصدها بالصور مما ساعد الأمانة على ضبط المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.