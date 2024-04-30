تراند اليوم : ‏متحدث الصحة يكشف عن آخر مستجدات المصابين بالتسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض

صحيفة الخليج 365 : كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، آخر مستجدات المصابين بالتسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: " بفضل من الله، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة".

وأضاف: "قد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد".

وتابع: "نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة".