تراند اليوم : الكشف عن فاكهة شهيرة تخفض الكوليسترول وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

صحيفة الخليج 365: يعتبر الخوخ فاكهة صيفية لذيذة غنية بالعناصر الغذائية التي تُفيد الجسم بعدة طرق، وتتميز بمذاقها الحلو المنعش وألوانها الجذابة.

ووفقا لموقع "Helthline"، فإن فاكهة الخوخ تحمل العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، وتشمل:

1-غني بالألياف: مصدر ممتاز للألياف الغذائية، التي تُساعد على تحسين الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، كما أن نوع الألياف الموجودة في الخوخ هي البكتين، والتي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

2-غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تُساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أن مضادات الأكسدة في الخوخ قد تُساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

3-مصدر جيد للبوتاسيوم: غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

يساعد البوتاسيوم على إخراج الصوديوم من الجسم، مما قد يُساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

4-مصدر جيد لفيتامين: يحتوي على فيتامين أ، وهو ضروري لصحة العين والجهاز المناعي، و فيتامين أ في الخوخ قد يُساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.