تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول وزخات برد على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.