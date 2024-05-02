شكرا لمتابعة خبر عن مختص : تفسير أحلام المباريات كذب ومرتبة للبحث عن الترند .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المهتم بقضايا الشباب، الدكتور عبد العزيز الزير، إن غالب تفسير أحلام المباريات والكرة كذب وتهريج ومُرتبة للبحث عن الترند.

وأوضح الزير خلال لقائه على برنامج الراصد أن تحليل المباريات يكون بناء على توقعات ومعطيات وعلاقات مع الفنيين والرياضيين والفنيين .

وأفاد بأن القائم على التحليل يعرض توقعاته وقد تتصادف مع النتائج، لكن أحيانا يصدق الناس بغض النظر عن مستوى التحليل الذي يتم تقديمه.

وقال الزير :” أن أغلب نتائج المباريات كلها كذب في كذب ، وكلها تهريج في تهريج ، ومرتب لها من البداية ، للناس اللي تريد تطلع ترند .

‎وأضاف: يقولون ” تبي تطلع ترند سوي شيء منكر ” ، وهم يسوون المنكر عن طريق قال الله وقال الرسول عن طريق تفسير الأحلام.”