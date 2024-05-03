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عدن - ياسمين التهامي - العسل والقرفة في الصباح.. مفعول سحري يبحث عن الجميع وهذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدامه

مزيج العسل والقرفة مهم بشكل خاص لمشاكل القلب ، ويوصى بتناول خليط ممزوج مدهون على قطعة خبز كل صباح.

خلطة العسل والقرفة تُشفي من معظم الأمراض. تعترف العلوم الطبية الحديثة بالعسل كوسيلة فعالة للغاية في علاج جميع أنواع الأمراض وبدون مضاعفات. يقول الطب الحديث أن العسل وإن كان حلوًا إلا أنه يمكن تناوله بجرعة معينة وفي حالة الإصابة بمرض السكر.

علاج التهاب المفاصل

التهاب المثانة

لحل الالتهاب المزمن للمثانة والبكتيريا المتراكمة في البول ، اخلطي أولاً ملعقتين من القرفة مع ملعقة من العسل الطبيعي. اخلطيهم جيدًا ثم اسكب 200 مل من الماء الفاتر. تستهلك مرتين على الأقل في اليوم ، صباحًا ومساءً.

تساقط شعر

اصنعي قناع للشعر من 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، 1 ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من القرفة. قبل البدء في غسل شعرك ، ضعي هذا المزيج على جذور الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

جميع أنواع المأكولات والمشروبات

خلطة العسل والقرفة لها تأثير إيجابي على حالة الأوعية الدموية. يقوي جدران الأوعية الدموية ويزيد من مرونتها حتى في الشيخوخة. ولكن الأهم من ذلك ، أن هذا المزيج يخفض مستويات الكوليسترول ، مما يمكن أن يحسن بشكل كبير من حالة نظام القلب والأوعية الدموية ، كما أنه يمثل وقاية ممتازة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لخفض الكوليسترول ، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من القرفة مع كوبين من الماء الدافئ. خذ 3 مرات في اليوم.