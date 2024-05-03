شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : نعيش الفصول الأربعة خلال هذه الأيام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أننا سنعيش خلال هذه الأيام أجواء الفصول الأربعة ، موضحاً أن هذا هذا هو المعتاد خلال موسم الكنة .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية»: ” لا يبدأ الحر أو البرد بشكل مفاجئ ، وإنما يبدأ كل فصل منهما بالعديد من التقلبات الجوية فالبرد يبدأ بتقلبات جوية خفيفة عكس فصل الصيف ” .

وتابع : لا تستقر الأجواء إلا مع دخول مربعانية القيظ والتي تبدأ في 3 يونيو ، وحينها نشاهد الثريا خلال الأجواء الليلية .

وأضاف أن خلال موسم الكنة نلاحظ بارتفاع درجة الحرارة خلال وقت الظهيرة ، وبالتالي يكون هذا الموسم بداية الحصاد السنوي على مناطق جنوب المملكة .

واختتم حديثه : ” لن يأتي الحر اللاهب إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية ، لا حر إلا بعد انصراف” .