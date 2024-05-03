تراند اليوم : جريمة بشعة.. مصري يذبح طفلته بسكين داخل غرفتها

صحيفة الخليج 365: أقدم أب مصري على ذبح طفلته داخل غرفتها بقرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع طفلة داخل منزلها مذبوحة ووجود شبهة جنائية بمركز ديروط.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث حيث تبين مصرع الطفلة "قمر.ع .م" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات، ويوجد بها آثار ذبح وشبهة جنائية.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام الأب بذبح طفلته لتعاطيه مواد مخدرة، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم "سكين".

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة العامة.