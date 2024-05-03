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تراند اليوم : حادث مروع.. شاهد: شاحنة تدهس 30 طفلا أثناء حفل جماهيري في قرغيزستان

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو حادث مأساوي في منطقة سوزاك بقيرغيزستان، حيث اصطدمت شاحنة بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.

وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة حوالي 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.

وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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