تراند اليوم : شاهد.. عريس جزائري يهدي عروسه "نجمة من السماء" ويثر الجدل

صحيفة الخليج 365: أثار عريس جزائري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن إهداء عروسته في حفل زواجه نجمة من السماء.

وظهر العرس داخل قاعة حفلات في الجزائر، لحظة إعلانه أمام المدعوين عن الهدية التي فضل منحها لعروسته، والتي قال إنها نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة ليست كباقي الهدايا.

وأضاف: بحث طويلا عن هدية جميلة، وفي النهاية اهتدى إلى فكرة شراء نجمة.

وتباينت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي الذين أعجب بعضهم بالفكرة المميزة على غرابتها، فيما اعتبر آخرون الخطوة ضربا من الجنون.

وتطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء بشكل، حيث تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، لكن يبقى الأمر رمزيا.