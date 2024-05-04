تراند اليوم : باستخدام صواريخ أمريكية.. شاهد: مقتل أكثر من 100 جندي روسي في مدينة لوهانسك الأوكرانية

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو، مقتل أكثر من 100 جندي روسي في هجوم صاروخي باليستي تكتيكي من طراز "أتاكمز" على مدينة لوهانسك الأوكرانية.

وشوهدت ساحة تدريب عسكرية تتعرض لعدة انفجارات نموذجية لضربة ATACMS في لقطات التقطتها طائرة بدون طيار تحلق عالياً فوقها.

واستهدفت الغارة مجموعة تضم أكثر من 100 جندي شوهدوا في الصور الجوية، حسبما يقول محللو OSINT.

وأمطر نظام ATACMS القوات بمئات القنابل الصغيرة M74 APAM التي تحملها الصواريخ وتنتشر في مجموعات، كما أفادت الأنباء أن الضربة كانت على بعد حوالي 48 ميلاً خلف خط المواجهة في قاعدة تدريب، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت لقطات تحديد الموقع الجغرافي إلى أن القوات الأوكرانية ضربت أرض تدريب روسية جنوب غرب موجنياكوفكا، مما أسفر عن مقتل 116 جنديًا روسيًا، وفق معهد دراسة الحرب في تحديث حول الحرب المستمرة في أوكرانيا.