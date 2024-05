شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

#بنجول | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي pic.twitter.com/Hler6KAEw2 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 4, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومساعد مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)