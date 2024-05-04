رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عاما

توفي اليوم السبت 4 مايو 2024، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود بعد صراع مع المرض.
وولد الراحل بالرياض في 2 أبريل 1949، وقد عُرف البدر ببصمته الشعرية الخاصة في العالم العربي.
كما تغنى بقصائده العديد من الفنانين، في مقدمتهم الراحل طلال مداح و محمد عبده.
وقام البدر رحمه الله بكتابة العديد من الأعمال الوطنية أبرزها: الله البادي، فوق هام السحب، فارس التوحيد وغيرها.
وتصدر اسم الراحل منصة "X"، حيث ظهر وسم (بدر بن عبدالمحسن) في أول قائمة ما يتداول في السعودية.
وقد نعى الأمير الراحل عدد من الشخصيات على المنصة، مثل الأمير عبدالرحمن بن مساعد والمستشار تركي آل الشيخ والفنانة أحلام والفنانة نوال الكويتية وغيرهم.
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