تراند اليوم : بالفيديو.. لقاء سابق للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن يكشف عن أصعب لحظة مر بها ولم يستطع فيها البكاء

صحيفة الخليج 365: كشف الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في لقاء سابق قبل وفاته، عن أصعب لحظة مر بها في حياته ولم يستطع فيها البكاء.

وقال الأمير الراحل في لقاء سابق عبر قناة إم بي سي:" يوم توفت والدتي الله يرحمها، كلموني وقالوا إن حصل تدهور في حالتها، ولما رجعت كانت قد توفيت، فتقابلت أنا والأمير سعود، فسمعته يجهش بالبكاء، ولكنني تحاملت على نفسي وأمسكت البكاء".

وأضاف:"أنا كشخص إحساسي بهذا الوجع ممتد، ما عندي وجع حصل في يومين أو ثلاثة، ولكن أخذ وقت، عندي القدرة إني أوزع هالوجع على أكبر مساحة من عمري".

وتابع الراحل:" تربينا على عدم إظهار مشاعرنا، ومن الصعب علينا البكاء، ممكن الواحد يروح يختلي بنفسه ويبكي لكن قدام الناس لا يبكي، لذلك يأتيك وقت تحسد شخص على إظهار مشاعره".

