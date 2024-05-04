أمطار رعدية على المناطق حتى الأربعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا لتوقعات الأرصاد، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل. وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمزاحمية وضرما والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح والسليل ووادي الدواسر وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج والخرج. وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل أضم وميسان والعرضيات ومناطق جازان ونجران وعسير والباحة والشرقية. نصائح الدفاع المدني: أخذ الحيطة والحذر.

البقاء في أماكن آمنة.

الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

الابتعاد عن المسـتنقعات المائية والأودية.

عدم السباحة فيها كونها أماكن خطرة.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الإعلام والتواصل.

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