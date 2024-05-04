يبدأ الأمن العام اليوم تنفيذ العمليات المنظمة للحج التي تقتضي حصولَ المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح من الجهات المختصة، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأكد الأمن العام أنه سيتم إعادة المركبات والمقيمين ممن ليس لديه تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة إن لم يكن صادرا من الجهة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج اعتبارا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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