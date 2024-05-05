ضبط 19,662 مخالفا وإحالة 44,524 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 19662 مخالفا واحالة 44524 لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 15200، خلال الفترة من 25 أبريل الماضي إلى 2 مايو 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 19,662 إجمالي عدد المخالفين.

12,436 مخالفا لنظام الإقامة.

4464 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2762 مخالفا لنظام العمل.

1233 حاولوا العبور للداخل.

%31 منهم يمنيو الجنسية.

%65 إثيوبيو الجنسية.

%04 جنسيات أخرى.

96 حاولوا العبور للخارج.

9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

2952 لاستكمال حجوزات سفرهم.

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