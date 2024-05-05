الحوار الأسري يعزز الروابط الزوجية ويحقق التواصل الجيد

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وعرف الفوزان خلال ورقة العمل «فن الحوار بين الزوجين» التي قدمها في ندوة بعنوان «حياة ونماء» ونظمتها جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف ضمن فعاليات الزفاف الجماعي لمدينة الطائف 2024 مساء أمس الأول، الحوار الزوجي بأنه التفاعل بين الزوجين والحديث عما يتعلق بشؤونهم وشؤون الأسرة من أهداف ومقومات وتحديات في جميع المجالات، كما عرفه بأنه الحديث الإيجابي الفعال الذي يدور بين الأزواج ويكون هدفه زيادة الألفة والتفاهم.
وأشار إلى أن الحوار الأسري يساعد على دعم الروابط بين الزوجين ويحقق التواصل الجيد بينهما، ويتطلب مهارة في التعبير والإنصات؛ حيث يكون أحد الزوجين متكلما والآخر مستمعا، وعلى المتكلم أن يجيد التعبير عن الأفكار التي يريد توصيلها، وعلى المستمع أن يكون حسن الإنصات دقيق الملاحظة حتى يفهم الرسالة وما تحمله من معانٍ مباشرة أو ضمنية، وهذا يعنى أن الإرسال والاستقبال الجيد بين الزوجين يقوم على وعي كل منهما بالفكرة التي يريد الطرف الآخر توصيلها إليه فيحسن الإنصات إليها.
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