تراند اليوم : شاهد .. مواهب سعودية يروون أول تجربة لهم بعد مشاركتهم في "‎أوبرا زرقاء اليمامة"

صحيفة الخليج 365: روى عدد من الفنانات والفنانين السعوديين تجربة مشاركتهم في "أوبرا زرقاء اليمامة" أول إنتاج أوبرالي سعودي.

إنجاز

وقال خيران الزهراني في لقاء مع قناة "العربية"، قمت بتأدية دور نوفل، ومشاركتي في أول عرض أوبرا في السعودية هذا شرف كبير لي ويعتبر إنجاز.

دعم المواهب السعودية

ولفتت سوسن البهيتي إلى أنها أول فنانة أوبرا سعودية، وشاركت في أوبرا زرقاء اليمامة في دور وصيفة العروس.

وواصلت : "هذا يعتبر شرف لي ويسعدني اختياري للمشاركة وهذا تأكيد على دعم المواهب السعودية وتمكينهم في المجالات الثقافية وغيرها".

وقالت ريماز عقبي: " حظينا بقبول من الناس ووجدناهم جدا متحمسين وتلقيت العديد من الأسئلة عن معنى الأوبرا وكيف تكون اللغة العربية عنصر من فن الأوبرا".

وأشار الممثل عبدالله، إلى أن بروفات الأوبرا كانت مدتها 42 يوم وكانت شيء متعب، وتابع: " لكن مع فرقة الأوبرا بالذات كانت مرة حلوة ".

المسرح

وأضافت شوق المزعري، تجربة كانت من أساسيات أحلامي قبل ما أدخل مجال المسرح، وتميز هذا العرض بروح واحدة في العمل ما بين مواهب سعودية ومواهب عالمية وهذا الشيء أضاف لتجربتي كممثلة مسرحية الكثير.

يشار إلى أن عرض أوبرا "زرقاء اليمامة"، تم تقديمه في "مركز الملك فهد الثقافي" وهو قصة من التراث العربي في عمل أوبرالي سعودي بنكهة عالمية، لتحمل لقب الأكبر باللغة العربية، وكذلك أول إنتاج أوبرالي سعودي.