شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إحباط تهريب أكثر من 27 كلجم من "الكوكايين" بميناء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الرقابة الجمركية في السعودية

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 كيلوجرام من مادة "الكوكايين"، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم شخصان.

جهود مكافحة التهريب في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب 27.636 كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدرة، عُثر عليها مخبأة في حاوية تحمل إرسالية بطاطس قادمة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي.وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الحاويات القادمة، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة بداخل جهاز التكييف الخاص بحاوية الإرسالية.وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.This is a Twitter Status | This is a Twitter Status في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 كيلوجرام من مادة "الكوكايين"، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع This is a Twitter Status تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم شخصان.|... This is a Twitter Status— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa)وتشدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.ويأتي ذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.