تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري" يكشف أنواع علاج سرطان البروستاتا.. ويوجه نصيحة لمن تجاوز الخمسين من عمره

صحيفة الخليج 365: دعا استشاري الباطنية والأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور فهد عبدالعزيز المقبل، الرجال ممن تجاوزوا عمر الـ 50 إلى إجراء فحص ورم البروستاتا.

محمد عبده

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الفنان محمد عبده عن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي.

وقال الدكتور المقبل عبر قناة العربية:" يمكن العلاج من سرطان البروستاتا، ونسبة الاستجابة فيه عالية جداً". إبرة هرمونية

وأضاف:" الحالة التشخيصية للفنان محمد عبده ما عندي تفاصيل عنها، لكن بشكل عام المرضى إذا كانوا في أول الورم، هناك إبرة هرمونية تعطى كل 3 شهور، تعطي استجابة عالية".

وتابع:" هناك عدة أنواع لعلاج سرطان البروستاتا، هناك علاج هرموني وعلاج موجه، وعلاج كيماوي، وإشعاعي، وتدخل جراحي".