شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 12 طن حلويات فاسدة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم إتلاف 12 طنا من المنتجات والحلويات الفاسدة، رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والضبط الميداني، موقعا مخالفا بنطاق «أم السلم» استغلته عمالة لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة، حيث جرى مصادرة وإتلاف 12,700 كلجم من الحلويات والمواد المستخدمة.

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط موقع مخالف لتحضير الحلويات لتوزيعها على الأسواق، وبدخول المراقبين لوحظ وجود العديد من المخالفات أبرزها غياب الاشتراطات الصحية في الموقع، وعدم حمل جميع العاملين أي شهادات صحية، وغياب النظافة بالموقع، وتراكم النفايات والأواني المتسخة، إضافة لانتشار الحشرات.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم رصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها لا يحمل تواريخ صلاحية، واستخدام زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بشكل متكرر.

أبرز المخالفات: