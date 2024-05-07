إتلاف 12 طن حلويات فاسدة بجدة

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وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط موقع مخالف لتحضير الحلويات لتوزيعها على الأسواق، وبدخول المراقبين لوحظ وجود العديد من المخالفات أبرزها غياب الاشتراطات الصحية في الموقع، وعدم حمل جميع العاملين أي شهادات صحية، وغياب النظافة بالموقع، وتراكم النفايات والأواني المتسخة، إضافة لانتشار الحشرات.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم رصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها لا يحمل تواريخ صلاحية، واستخدام زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بشكل متكرر.
أبرز المخالفات:
- غياب الاشتراطات الصحية في الموقع.
- عدم حمل العاملين أي شهادات صحية.
- غياب النظافة بالموقع.
- تراكم النفايات والأواني المتسخة.
- انتشار الحشرات.
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