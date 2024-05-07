كاوست تفتح آفاق البحث والابتكارات العلمية للمواهب الشابة بسبيس 2102

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واستقبلت الجامعة خلال البرنامج الذي استمر على مدى 5 أيام، 150 شابا وفتاة من الطلاب المتفوقين من محافظات ومناطق المملكة كافة، تتراوح أعمارهم بين 13 - 15 عاما، إذ يشرف على تدريبهم وتعليمهم مجموعة من المعلمين المتخصصين من جميع أنحاء العالم، مع بعض أعضاء هيئة التدريس من «كاوست».
وأكدت نائب رئيس «كاوست» للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، نجاح برنامج «سبيس 2102»؛ الذي تسعى الجامعة خلاله إلى تحقيق أحلام وطموحات الشباب السعودي الموهوب في مجالات مهمة، مثل: العلوم والتقنية والفضاء، وخلال أنشطة الجامعة الإثرائية المبكرة لإشراك أفضل العقول الشابة في المملكة، مما يؤكد رعاية الجيل القادم من قادة المستقبل ورواد الأعمال المعتمدين على العلوم، والذي يبشر بعصر جديد من الريادة والبحث والاستكشاف في المملكة.
وختم البرنامج فعالياته بتحدي «كيوب سات»، الذي استخدمت فيه فرق الطلاب أدوات العلوم والتقنية، لتصميم واختبار مهامهم الخاصة في كيوب سات، مع التركيز على حفظ الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وإعادة تأهيله.
البرنامج شمل:
- محاضرات محفزة.
- تدريبا على البرمجيات وفعاليات إثرائية.
- توجيه المشاركين وتطوير مساراتهم التعليمية.
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