تراند اليوم : أول تعليق أمريكي على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال مسؤول أميركي، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة.

وأضاف المسؤول، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أن المسؤولين الأميركيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو".

وفي وقت سابق، الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما مباغتا على أهداف لحماس في منطقة شرق رفح بقطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة أكس إن القوات الإسرائيلية "تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا.