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تراند اليوم : اوعى تشتريها لو ببلاش.. بالفيديو: طبيب يحذر من 3 أنواع من الجبن

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صحيفة الخليج 365: حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والباطنة الدكتور إيهاب صالح، من 3 أنواع من الجبن تسبب أمراض خطيرة.

وقال صالح في مقطع فيديو: اوعى تشتريها لو ببلاش، لأنه تسبب مصائب كثيرة في الجسم منها رفع نسبة الكوليسترول الضار الذي يترسب في الشرايين والأوعية الدموية، إضافة إلى أمراض القلب والجلطات والكبد الدهني والسمنة.

وأكمل: اوعى تشتري الجبنة المطبوخة الكريمي تسمى الزيت السائل الأبيض والجبنة الشيدر والجبنة الفيتا المعلبات "الدهون النباتية فيها عالية".

ونصح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والباطنة بشراء الجبنة الرومي والفلامنك والقريش.

MO Nasa

MO Nasa

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