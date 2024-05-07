شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز طقس العرب أن تتأثر بعض الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية إضافة للأجزاء الشرقية من منطقة الرياض في هذه الأثناء بنشاط لافت للسحب الركامية الرعدية، وسط تساقط لزخات من الأمطار مُتفاوتة الغزارة.

طقس الرياض والشرقية

وتابع المركز أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر تحرك السحب تدريجياً نحو المناطق الساحلية، وقد تؤثر على بعض المدن مع ساعات المساء والليل، مثل الدمام والخُبر والجبيل والخبر، وقد تعمل على تساقط زخات من الأمطار في هذه المناطق.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.