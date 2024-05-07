تراند اليوم : شاهد: لحظة رفع العلم الإسرائيلي بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح بالكامل

صحيفة الخليج 365؛ وثق مقطع فيديو، لحظة إنزال العلم الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح بالكامل.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس.

وتابع، في بيان إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين من حماس وتفكيك البنية التحتية للحركة الفلسطينية في مناطق محددة من شرق رفح.

وأضاف أن القوات تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وقد تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية. كما أكد الجيش الإسرائيلي أن معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه عندما يسمح الوضع الأمني.