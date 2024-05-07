السعودية | جامعة أمِّ القرى تشارك في المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت جامعة أمِّ القرى شريك بحث وابتكار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنيـة؛ والمقام حالياً برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وشاركة الجامعة في الجلسات الحوارية، والمحاضرات التثقيفية، والابتكارات والمشاريع الريادية التي تم عرضها في جناح الجامعة في المؤتمر، حيث شارك رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب في جلسة حوارية بعنوان: (أدوار مؤسسات التعليم العالي في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية: الإستراتيجيات والتحديات)؛ بالإضافة إلى مشاركة عميد معهد البحوث والدِّراسات والخدمات الاستشاريَّة الدكتور محمد بن نايف الشريف، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور علي الشاعري في جلسة حوارية بعنوان:(التقنيات الجديدة والابتكار لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في المشاريع والبناء)، فيما أدار مدير مركز البحث والابتكار في السلامة والصحة المهنية الدكتور ماجد عبيد جلسة حوارية بعنوان: (استدامة الصحة والرفاهية في مكان العمل)، في حين قدم عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك محاضرة بعنوان: (كيف يمكن للابتكار أن يحسن السلامة في مكان العمل)؛ وقدمت المشرفة على إدارة الملكية الفكرية الدكتور غيداء السلمي محاضرة بعنوان: (إستراتيجية نقل وتوطين التقنية وإدارة الملكية الفكرية في قطاع السلامة والصحة المهنية).

كما جاءت مشاركة الجامعة في التعريف بحزمة من الخدمات التقنية المقدمة من قبل مركز البحث والابتكار في الصحة والسلامة المهنية؛ بالتعاون مع: معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، وشركة وادي مكة للتقنية؛ منها تقنيات حديثة في مجال الصحة والسلامة المهنية؛ والتي تضمنت: (تقنيات الواقع الافتراضي لتطوير القدرات البشرية في مجال الصحة والسلامة المهنية، واستخدام ذكاء الأعمال، والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الامتثال في مجال الصحة والسلامة المهنية)، إلى جانب مشاريع ابتكارية تخدم قطاع السلامة والصحة المهنية؛ والمتمثلة في: (مشروع الطب المهني الاتصالي، مشروع الدور لتقييم وتحليل المخاطر، مشروع الذكاء الاصطناعي في السلامة والصحة المهنية).

كما وقعت الجامعة خلال أعمال المؤتمر 4 اتفاقيات؛ مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق ‏التقنية “مدن”، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة الجامعة في المؤتمر جاءت من منطلق اهتمامها وحرصها على تطبيق أفضل ممارسات السلامة المهنية؛ مؤكدًا على دور جامعة أمِّ القرى في تعزيز مفهوم السلامة في بيئات العمل؛ وبما يُسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات، وجاذبة لتوظيف الكوادر البشرية واستمرارها.