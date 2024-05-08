أسبوع لصعوبات التعلم بالباحة

وتضمن المعرض المصاحب والمقام في بهو الإمارة عدداً من الأركان والنشرات التوعوية والأفلام القصيرة الرامية إلى التعريف بالجهود نحو الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، وأبرز الخدمات التي تقدم لهذه الفئة في مجال التعليم والتأهيل والتدريب، وما تم توفيره من وسائل تعليمية وأدوات مساعدة لهم أثناء سير العملية التعليمية.
حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية جديع القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق همام الجهني، وعدد من القيادات التعليمية.
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