أسبوع لصعوبات التعلم بالباحة

دشنت إمارة منطقة الباحة فعاليات اليوم الخليجي لصعوبات التعلم بالشراكة مع إدارة التعليم؛ بهدف زيادة وعي المجتمع بصعوبات التعلم والتوعية بأهمية دعم الطلبة الذين يعانون من هذه الصعوبات وأبرز احتياجاتهم.

وتضمن المعرض المصاحب والمقام في بهو الإمارة عدداً من الأركان والنشرات التوعوية والأفلام القصيرة الرامية إلى التعريف بالجهود نحو الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، وأبرز الخدمات التي تقدم لهذه الفئة في مجال التعليم والتأهيل والتدريب، وما تم توفيره من وسائل تعليمية وأدوات مساعدة لهم أثناء سير العملية التعليمية.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية جديع القحطاني، ووكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق همام الجهني، وعدد من القيادات التعليمية.