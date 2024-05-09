تراند اليوم : تعرف على آخر ما كتبه الشيخ هزاع بن سلطان قبل وفاته بـ4 أيام

صحيفة الخليج 365: تداول مغردون آخر تغريدة كتبها الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان، عبر حسابه بمنصة "إكس" قبل رحيله بـ4 أيام.

وكتب الشيخ هزاع بن سلطان: في الذكرى 48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية نرفع أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى نائبيه وحكام الإمارات... قواتنا المسلحة عنوان وحدتنا ورمز عزّتنا وأصالة انتمائنا إلى هذا الوطن المجيد.

الجدير بالذكر أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن ديوان الرئاسة.